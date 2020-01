Mef, fabbisogno 2019 a 41,78 miliardi: migliora su 2018

Nel mese di dicembre 2019 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un avanzo di 9.700 milioni, in diminuzione di circa 2.800 milioni rispetto al corrispondente mese del 2018 (12.506 milioni). Il fabbisogno del settore statale del 2019 è pari a 41.780 milioni, in miglioramento rispetto ai 45.218 milioni del 2018. Lo rende noto il Mef.