Mef colloca 18 miliardi di Btp: raccolta una domanda superiore ai 218 miliardi

02 Set 2025 - 12:53
© Ansa

© Ansa

Il Tesoro ha collocato 18 miliardi di Bpt, di cui 13 miliardi a 7 anni e 5 miliardi a 30 anni, raccogliendo una domanda complessiva superiore ai 218 miliardi, di cui 110 miliardi sul settennale e 108 miliardi sul trentennale. Agli investitori, emerge dai risultati del collocamento, è stato offerto un rendimento di 8 punti base superiore al settennale di riferimento (Btp con scadenza a luglio 2032 e cedola del 3,25%) e di 6 punti base superiore al trentennale di riferimento (Btp con scadenza a ottobre 2054 e cedola del 4,3%). La domanda ha consentito di ridurre gli spread rispetto alle indicazioni iniziali di prezzo, pari a 10 punti base per il settennale e 9 punti per il trentennale. 

