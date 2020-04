Mediaset: bonus a mille lavoratori in prima linea nelle settimane di lockdown

Mediaset ha deciso di dare un premio ai circa mille tecnici, giornalisti e addetti che in queste settimane hanno lavorato in prima linea per garantire la continuità delle attività televisive, radiofoniche, web e del servizio editoriale e sociale ai cittadini. Nella mensilità di aprile riceveranno - si legge in una nota - un riconoscimento economico aggiuntivo. "In un contesto di mercato veramente difficile anche per Mediaset, il management contribuirà riducendo in modo significativo i propri compensi 2020".