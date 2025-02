Honda e Nissan "non sono riuscite a trovare un'intesa finale e hanno deciso di cancellare una volta per tutte il progetto di fusione annunciato a dicembre". Lo anticipano i media nipponici, spiegando che il piano di integrazione della seconda e terza casa automobilistica in Giappone si sarebbe scontrato contro un muro di incomprensioni sulla presunta assenza di autonomia della Nissan, impegnata in una severa fase di risanamento dei conti.