Martedì il possibile annuncio

Media Germania: "Ue verso passo indietro su stop motori termici dal 2035"

12 Dic 2025 - 01:49
© ansa

© ansa

La Commissione europea dovrebbe annunciare martedì, nel pacchetto sull'automotive, un passo indietro sullo stop ai motori termici previsto dal 2035. Lo riporta la Bild, riferendo di un accordo raggiunto tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il leader del Ppe Manfred Weber, sulla questione. "Per i nuovi veicoli immatricolati dal 2035 sarà obbligatoria una riduzione del 90% delle emissioni di CO2 per gli obiettivi di flotta delle case automobilistiche, non più del 100%", ha dichiarato Weber a Bild, confermando che un obiettivo "del 100% non ci sarà neanche a partire dal 2040".

