Mario Centeno si dimette da ministro delle Finanze del Portogallo

Mario Centeno si è dimesso da ministro delle Finanze del Portogallo. Lo ha annunciato la presidenza della Repubblica portoghese. Centeno è anche presidente dell'Eurogruppo. Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha ringraziato Centeno per il lavoro svolto in questi anni in cui ha riportato quasi a zero il deficit dello Stato. Nelle prossime settimane si concluderà anche il suo mandato di presidenza all'Eurogruppo.