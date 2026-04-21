Marina Berlusconi: "Mondadori forte e robusta, il libro mantiene una grande vitalità"

"Insomma, il Gruppo Mondadori è forte e robusto, e questa è una buona notizia anche per il nostro Paese, perché dimostra come il libro stia mantenendo una grande vitalità. Mentre i social media e l’intelligenza artificiale sono costretti a inseguire sempre l'ultimo aggiornamento, il libro non è cambiato nonostante i suoi sei secoli di età. E contribuisce ancora - e ogni volta - ad aprire la mente di chi lo legge. Per tutto questo credo sia essenziale che gli editori continuino a investire in qualità, cultura e pluralismo delle idee, e che le istituzioni proseguano a sostenere la lettura con strumenti efficaci. Anche perché leggere - soprattutto in questo nostro mondo invaso da disinformazione e fake news - resta un presidio fondamentale di libertà, spirito critico e democrazia".