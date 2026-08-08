Mappa del Pil 2026, Confesercenti: Bolzano prima per crescita, frena la Valle d'Aosta

Le stime Cer per Confesercenti registrano poi un "divario territoriale forte anche sul fronte dell'inflazione", in modo particolare al Sud. Nel dettaglio Reggio Calabria registra l'aumento dei prezzi più alto d'Italia (+4,3%), quasi un punto sopra Napoli (+3,5%); seguono Bolzano e Roma, appaiate al +3,4%, e poi Bari e Palermo, entrambe al +3,2%. Sul fronte opposto, Campobasso è la città con l'aumento più contenuto (+1,7%), meglio di Potenza (+1,9%) e di Firenze (+2,0%). Tra la città più cara e quella più economica lo scarto è di 2,6 punti".