Economia
il calendario

Manovra, si punta al via libera del Senato entro il 15 dicembre

04 Nov 2025 - 17:25
© ansa

© ansa

Il calendario di massima per la finanziaria messo a punto nell'ufficio di presidenza della commissione Bilancio del Senato, secondo quanto riferito dal presidente Nicola Calandrini, punta al via libera del Senato entro il 15 dicembre. Il termine per la presentazione degli emendamenti alla Manovra è il 14 novembre alle ore 10 e quello per gli emendamenti segnalati dai gruppi martedì 18 alle ore 19. "Puntiamo ad andare anche con qualche giorno di anticipo avendo altri impegni e provvedimenti da approvare come il dl anticipi", ha commentato Calandrini.

