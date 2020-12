Manovra, verso la proroga degli incentivi auto: fino a 500 milioni di euro

ansa

Prorogare gli incentivi già in vigore sia per l'acquisto di auto elettriche e ibride sia per quello di auto a benzina e diesel di ultima generazione: sarebbe questo l'orientamento emerso al termine di una serie di riunioni di maggioranza sulla Manovra. Per finanziare la misura sarebbe necessario uno stanziamento fra i 400 e i 500 milioni di euro. Si sarebbe anche discusso dell'ipotesi di procedere in due tempi.