Manovra, verso l'aumento delle pensioni minime a 621 euro nel 2025

L'intervento sulle pensioni minime dovrebbe riguardare oltre 1,8 milioni di assegni. L'aumento del 2,7% che era stato deciso per il 2024 non viene quindi annullato, per evitare che gli assegni di fatto si riducano, ma prorogato anche per il 2025. Il trattamento minimo prima dell'incremento (598,61 euro) avrà quindi l'incremento dell'inflazione (1% al momento), arrivando a 604,6 euro. Su questo 604,60 euro sarà calcolato il 2,7% per arrivare cosi' a 620,92 euro. In pratica, si mantiene l'incremento dell'anno scorso e, oltre a questo, si recupera l'inflazione.