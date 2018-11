Manovra, Ue: "Deficit italiano al 2,9% del Pil nel 2019, oltre il 3% nel 2020"

La Commissione Ue stima per l'Italia un deficit in crescita al 2,9% del Pil nel 2019 per effetto della Manovra espansiva, contro il 2,4% stabilito dal governo . Nelle previsioni d'autunno Bruxelles cita "il significativo incremento della spesa pubblica" con l'introduzione del reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni . Nel 2020, a politiche invariate, la Commissione vede addirittura un disavanzo pubblico proiettato al 3,1% del Pil.

La stima delle autorità comunitarie oltre il tetto europeo del 3% non considera tuttavia l'incremento dell'Iva eventuale delle clausole di salvaguardia.



Secondo la Commissione europea, anche il deficit strutturale (parametro in base a cui si calcola lo sforzo per ridurre il debito, ndr) schizza in avanti: dall'1,8% di quest'anno sale al 3% nel 2019 e al 3,5% nel 2020. In primavera era previsto all'1,7% nel 2018 e al 2% nel 2019.



Tassi più alti e risparmi più bassi - "I rischi sulle previsioni del deficit includono tassi più alti sui titoli di Stato, risparmi più bassi del previsto dalla spending review e spesa più alta dovuta al possibile rinnovo dei contratti del settore pubblico", fa sapere Bruxelles. Al contrario, "la possibile attivazione della clausola di salvaguardia nel 2020 e la probabile minore spesa sulle nuove misure rappresentano rischi al rialzo sulle previsioni di bilancio".



Rallenta la crescita - Stando ai dati, dopo una solida crescita nel 2017, l'economia italiana ha rallentato nella prima metà di quest'anno a causa dell'indebolimento delle esportazioni e della produzione industriale. La ripresa delle esportazioni e l'aumento della spesa pubblica dovrebbero sostenere una moderata crescita durante il periodo compreso nelle previsioni. "Tuttavia, l'aumento conseguente del deficit pubblico, insieme ai tassi d'interesse più alti e i sostanziali rischi al ribasso, mettono in pericolo la riduzione dell'elevato rapporto debito/Pil", ha sottolineato la Commissione Ue.