Manovra, sindacati pensionati in piazza: "Usati come bancomat"

I sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno organizzato per venerdì 28 dicembre manifestazioni di protesta in tutta Italia contro la decisione del governo di tagliare la rivalutazione delle pensioni. "Il governo - denunciano i segretari generali di Spi, Fnp e Uilp, Ivan Pedretti, Gigi Bonfanti e Romano Bellissima - usa i pensionati italiani come un bancomat. E' una decisione scellerata e insopportabile".