Manovra, si tratta sulle partite Iva: intesa sul divieto di cumulo

Si tratta ancora sulla Flat tax per le partite Iva. Il regime sarà rivisto in Manovra, ma senza introdurre il calcolo analitico anziché forfettario del reddito su cui applicare l'aliquota al 15%. Al momento si valutano ancora i paletti per l'accesso al regime agevolato: tutte d'accordo le parti politiche sull'introduzione del divieto di cumulo per chi ha altri redditi superiori a 30mila euro.