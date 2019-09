Manovra, Sangalli: "Bisogna ridurre le commissioni sui pagamenti elettronici"

"Diffondere la moneta elettronica è importante e l'idea va perseguita per una ragione di sicurezza e tracciabilità. Però la via maestra non è quella di aumentare le tasse sul contante ma serve invece una decisa riduzione delle commissioni a carico delle imprese e dei consumatori". Lo afferma il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, in un'intervista a NewsMediaset e aggiunge: "Insomma, serve non una tassa in più, ma qualche costo in meno".