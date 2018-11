Manovra, Pmi Confindustria: paura che finisca in una Caporetto

"Nella trincea delle pmi di Confindustria, il 98% delle associate, c'è indubbiamente una preoccupazione che sta salendo ogni giorno in maniera esponenziale". Lo dice all'Ansa Il leader della Piccola Industria, Carlo Robiglio. "L'imprenditore non ha paura delle difficoltà, ha paura dell'incertezza, delle cose non chiare". E "mai come in questo momento vede incertezza quindi blocca gli investimenti: c'è chi ha paura che finisca in una Caporetto".