Manovra, per le coperture rispunta ipotesi aumento "tassa della fortuna"

Rispunta l'ipotesi dell'aumento della "tassa sulla fortuna" per le coperture della Manovra. Il governo, per finanziare la stabilizzazione al 10% della cedolare secca sugli affitti sociali, starebbe pensando di ripescare il rialzo dal 12% al 15% del prelievo sulle vincite oltre i 500 euro, così come compariva nelle prime bozze del decreto fiscale. La vecchia norma valeva circa 96 milioni a regime, circa la metà il primo anno.