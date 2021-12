Manovra, niente stretta anti-frodi a lavori sotto 10mila euro

ansa

Sui piccoli lavori di ristrutturazione, cioè sotto i 10mila euro, non si applicherà la stretta anti-frodi prevista per bonus e Superbonus edilizi. Lo prevede un emendamento approvato dalla commissione Bilancio del Senato, che corregge il decreto anti-frodi confluito in Manovra. Il decreto ha introdotto l'obbligo di asseverazione sui prezzi e il visto di conformità sulle spese.