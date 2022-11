Manovra, Landini: "E' sbagliata, non escludiamo lo sciopero"

La Cgil non esclude uno sciopero per contestare la manovra.

Lo dice il segretario Maurizio Landini rispondendo a una domanda su eventuali iniziative per contestare la finanziaria. "Non escludiamo nulla - spiega -. Secondo noi la manovra è sbagliata. Non avendo ad oggi nessun luogo di confronto, né alcuna certezza che ci siano possibilità di modifiche, è evidente che dobbiamo pensare a qualsiasi iniziativa e, siccome i tempi sono molto stretti, dobbiamo pensare anche a forme creative di mobilitazione, per far conoscere la gravità di alcune scelte, penso alla flat tax e ai voucher. Chi paga questa manovra e questa logica è il mondo del lavoro".