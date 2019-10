Manovra, la lotteria degli scontrini: ecco come funzionerà

Il Governo è al lavoro sulla manovra. L'esecutivo punta tutto sulla lotta all'evasione - per la quale occorrono oltre 7 miliardi di euro - e lo fa innanzitutto incentivando i pagamenti elettronici a scapito del contante. Una delle misure in cantiere, già sperimentata in altri paesi e più volte annunciata anche in Italia, è quella che riguarda la lotteria degli scontrini.