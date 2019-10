Manovra, il governo risponderà all'Ue entro mercoledì

Il governo si prepara a rispondere alle richieste della commissione Ue sulla Manovra economica entro mercoledì. La replica a Bruxelles rientra in un percorso di dialogo che "sta avvenendo in totale trasparenza". Secondo fonti dell'esecutivo, l'Unione europea non dovrebbe mettere in discussione impianto e saldi del pacchetto della legge di Bilancio, ma potrebbero essere richiesti chiarimenti e approfondimenti su alcune voci.