Manovra, gli obiettivi di Di Maio: taglio cuneo fiscale e salario minimo

Riduzione del cuneo fiscale per le imprese e salario minimo. Sono questi i punti chiave affrontati da Luigi Di Maio con i suoi colleghi di governo nel vertice M5s sulla Manovra tenutosi a Napoli. Nell'incontro, durato più di un'ora, il ministro degli Esteri ha ribadito che sulla legge di Bilancio non ci dovranno essere "scherzi" sulle tasse, Per quanto riguarda poi il carcere per i grandi evasori "il M5s non cede".