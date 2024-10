Manovra, Giorgia Meloni convoca i sindacati: l'incontro il 4 novembre

"Per noi la parola chiave in questa legge di Bilancio sono gli investimenti": anche con il testo chiuso e pronto per cominciare il suo cammino alla Camera, il presidente di Emanuele Orsini Confindustria continua a chiedere una manovra più incisiva sul fronte della crescita. "Abbiamo bisogno di rimettere al centro l'attrattività del nostro paese per chi ci guarda da fuori - sottolinea Orsini - ma anche di mettere nelle condizioni le nostre imprese di essere ancora più competitive verso le imprese dell'Europa" e per questo "stiamo spingendo su un Ires premiale, chiedendo che dal 24% si possa arrivare al 19% per premiare le aziende che pagano le tasse in questo Paese", incalza, spiegando che su questo va avanti il dialogo con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Stiamo interloquendo", conferma Orsini, parlando all'assemblea degli industriali di Torino e confermando di essere in contatto con il ministro Giorgetti.