Manovra, Giorgetti: "Lavoriamo sulla pace fiscale"

Il governo sta lavorando alla pace fiscale nell'ambito della Manovra finanziaria ed è "in vista di un risultato ragionevole e utile, per chi si trova nella situazione di dover rifiatare". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ricordando le misure approvate come "la flat tax fino a 85mila euro e una cospicua riduzione delle imposte per i redditi più bassi". Il termine "pace fiscale", secondo Giorgetti, è "migliore di rottamazione, che mi ricorda qualcosa di negativo. È una battaglia storica della Lega".