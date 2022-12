Manovra, Giorgetti: proroga misure per le imprese del Mezzogiorno

Nella Manovra saranno nuovamente presenti alcune agevolazioni per le imprese del Sud.

Lo ha reso noto Giancarlo Giorgetti. "Per il Mezzogiorno, stiamo predisponendo misure per la proroga di alcuni interventi", ha detto infatti il ministro dell'Economia. Tra le agevolazioni a cui si sta lavorando ci sarebbero quelle "fiscali in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in quei territori" e "la proroga dei crediti d'imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate e per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno".