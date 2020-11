Manovra, fondo da 400 milioni di euro per vaccini e farmaci anti-Covid

IPA

Arrivano 400 milioni di euro per l'acquisto dei vaccini anti-coronavirus e dei farmaci per la cura dei pazienti Covid". E' quanto si legge nella bozza aggiornata della Manovra, che istituisce un apposito fondo presso il ministero della Salute. Aumenta inoltre "la dotazione del fondo per la crescita sostenibile e la riqualificazione delle aree di crisi. La bozza non prevede infine alcuna tassa sui rimborsi per acquisti cashless.