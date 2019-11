Manovra, ecco chi vince e chi perde: tutti i numeri 

La Manovra economica varata dal governo vale circa 30 miliardi di euro. Di questi, 23,1 servono per scongiurare l'aumento dell'Iva, gli altri serviranno per il taglio del cuneo fiscale, 3 miliardi, e per mettere in campo nuove misure come ad esempio la palstic tax e la sugar tax.

Famiglie - Il pacchetto famiglia prevede l'estensione del bonus bebè ai nuovi nati a partire da gennaio 2020 e sarà rimodulato da 80 a 160 euro in base al reddito. Potenziato anche il bonus per gli asili nido per chi ha un reddito basso. Rifinanziato anche il congedo obbligatorio per i neo-papà, solo per il 2020, che sarà esteso da 5 a 7 giorni.

Abitazioni - Nel 2020 rimane ferma al 10% la cedolare secca sugli affitti a canone concordato, scongiurato l'aumento che sarebbe costato 150 euro circa in più all'anno. Buone notizie anche per chi ristruttura casa: con l'introduzione del bonus facciate sono previste detrazioni Irpef del 90% per le attività di ristrutturazione. Prorogato anche l'ecobonus sulle singole attività immobiliari. La fusione di Imu e Tasi invece non gioverà ai proprietari di immobili diversi dalla prima casa.

Auto aziendali - In arrivo una stretta sulle auto aziendali. La tassazione passa dal 30 al 60 % , salirà invece al 100% per le vetture super inquinanti, salve invece le auto elettriche, ibride e i mezzi utilizzati per fini commerciali.

Pubblica amministrazione e forze armate - In arrivo il rinnovo del contratto collettivo 2019-2021 per 3 milioni di dipendenti della pubblica amministrazione. In media ogni lavoratore riceverà in busta paga circa 96 euro in più. Per il pagamento degli straordinari svolti dalle Forze di polizia sono stati stanziati circa 48 milioni di euro, 2 milioni invece per quelli dei Vigili del fuoco.

Insegnanti - Ammonta a 85 euro l'aumento in busta paga per gli insegnanti e non a 100 come invece era stato promesso prima dal governo gialloverde e poi da quello giallorosso.

Giovani - Prorogato fino al 2020 il bonus cultura da 500 euro che consente ai ragazzi che diventeranno maggiorenni di acquistare libri, cd, biglietti di teatro e cinema. Continua anche per il 2019 e il 2020 anche l'esonero triennale per le assunzioni stabili dei giovani con un'età inferiore a 35 euro.