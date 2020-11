Manovra, Confindustria: tempi lunghi per Recovery, serve intervento immediato 

Ansa

"Il Recovery Fund è una grande opportunità, ma come abbiamo sempre detto per il primo acconto ci vorrà almeno un anno. Quindi dobbiamo focalizzarci sulla Manovra" per gli interventi immediati a supporto del Paese. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, aggiungendo: "Non posso non rilevare che non abbiamo una bozza su cui discutere. Immagino che per i tempi ristretti si ricorrerà alla fiducia. Ultimamente sta avvenendo troppo spesso".