Manovra, Catalfo: proporrò sgravi contributi per assunzioni giovani 

"In un mercato del lavoro in rapida trasformazione a causa del virus, va stimolato il ricambio occupazionale" facilitando "l'ingresso dei giovani" e agevolando "l'uscita dei lavoratori più anziani". Così in un post su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, spiegando che "in questa ottica, la mia intenzione è di proporre" per la manovra "uno sgravio contributivo per l'assunzione dei giovani".