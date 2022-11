Manovra, da Tav a stop Imu case occupate: bozza sale a 155 articoli

Lievita a 155 articoli l'ultima bozza della Manovra e contiene un pacchetto sull'ambiente, ma anche il finanziamento di una serie di opere infrastrutturali come il terzo lotto Tav, l'alta velocità Torino-Lione.

Tra le nuove misure spunta poi l'esenzione dall'Imu per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. Definite alcune norme che nella prima bozza avevano solo il titolo come il mese in più di congedo per le mamme e l'assegno unico rafforzato.