Manovra, dalla casa alla carta cultura: bonus a rischio nel 2025

"La situazione, tuttavia, sta per cambiare radicalmente: il 31 dicembre, infatti, scadranno alcune misure che potrebbero non essere rinnovate nel 2025. - spiega l'associazione -. Tra queste figurano l'ecobonus, l'agevolazione fiscale attraverso detrazione Irpef o Ires al 75% riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari o nei condomini; il sismabonus, la detrazione fino all'85% per lavori riguardanti misure antisismiche su abitazioni e immobili usati per attività produttive; il bonus Verde, la detrazione Irpef del 36% per la sistemazione di aree verdi scoperte degli edifici privati; il bonus mobili ed elettrodomestici, il contributo fiscale per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi di classe superiore e meno impattante sull'energia elettrica".