Manovra, Bonomi: flat tax e prepensionamenti bruciano risorse crescita

Interventi previsti in Manovra come "quelli sulla flat tax e i prepensionamenti bruciano risorse che sarebbero da destinare a misure per lo sviluppo e la crescita del Paese".

E' quanto afferma il presidente di Confindustria Carlo Bonomi spiegando: "Non si capisce perché ogni volta che si vuole fare una riflessione sul mondo del lavoro si finisce per parlare di pensioni. In Italia si pagano più tasse sul lavoro e meno sulle rendite: questa è un'anomalia che esiste solo nel nostro Paese".