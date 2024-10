Manovra, Tajani: "Può essere migliorata abbattendo le tasse"

Il vicepremier Antonio Tajani interviene sulla Manovra e insiste per un ulteriore taglio delle tasse: "Proveremo in ogni modo a migliorare la legge di Bilancio in Parlamento, nella direzione di riduzione della pressione fiscale da tutti i punti di vista". "Dopo che saranno noti i dati del concordato preventivo, cioè il 31 di questo mese, se ci saranno buoni risultati chiederemo conto del rinvio della Sugartax e della rimodulazione delle aliquote Irpef. Faremo di tutto per ridurre le tasse il più possibile", ha aggiunto il leader di Forza Italia.