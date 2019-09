Manovra, a studio ampliamento platea riscatto laurea

Ampliare la platea di chi può avere accesso al riscatto agevolato della laurea, introdotto a inizio anno dal vecchio governo gialloverde con il cosiddetto "Decretone". E' questo uno dei temi su cui è al lavoro l'esecutivo giallorosso in vista della prossima manovra. Il riscatto "light" attualmente si applica su un massimo di 5 anni, pagando 5.239,74 euro, in una unica soluzione o in 60 rate.