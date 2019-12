Manovra, 500mila euro per Roma Capitale e 1 milione per radio universitarie

Per i 150 anni di Roma Capitale, grazie a un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio al Senato, vengono stanziati 500mila euro per il 2020 per "finanziare le celebrazioni sul territorio". Nasce, inoltre, un "fondo Antonio Megalizzi", in memoria dell'italiano morto nell'attentato a Strasburgo del 2018, che viene finanziato con un milione di euro nel 2020 e serve a finanziare il servizio di trasmissione radiofonica universitaria.