M5s, lettera di 69 parlamentari a Crimi e Di Maio: "No alla riforma del Mes"

No alla riforma del Mes . Lo hanno scritto nero su bianco 17 senatori e 52 deputati pentastellati in una lettera inviata ai vertici del M5s , in vista del voto del 9 dicembre in Parlamento. La lettera è indirizzata al capo politico Vito Crimi , al ministro degli Esteri Luigi Di Maio , al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e ai capigruppo di Montecitorio e Palazzo Madama. Lunedì l'Italia aveva tolto il veto alla riforma in Ue .

"Consci delle diverse posizioni nella maggioranza, che non vogliamo in nessun modo mettere a rischio - hanno spiegato i parlamentari -, chiediamo che nella prossima risoluzione parlamentare venga richiesto che la riforma sia subordinata alla chiusura di tutti gli altri elementi (EDIS e NGEU) delle riforme economico-finanziarie europee in ossequio alla logica di pacchetto, o in subordine, a rinviare quantomeno gli aspetti più critici della riforma del Mes".

"Anche lo scorso anno si dava tutto per chiuso - si legge ancora nella lettera - ma siamo riusciti nel nostro intento, ora è il momento di non arretrare su posizioni che non sono nostre. Ciò è ancora più vero in un momento storico in cui serve reale integrazione europea e spirito di solidarietà fra i Paesi dell'Eurozona, piuttosto che il potenziamento di istituzioni intergovernative esterne alle istituzioni comunitarie. In difetto, l'unico ulteriore passaggio che i parlamentari del Movimento 5 Stelle avrebbero per bloccare la riforma del Mes sarebbe durante il voto di ratifica nelle due Camere".

I parlamentari di Camera e Senato si riuniranno quindi venerdì 4 dicembre, in vista del Consiglio europeo del 10-11 dicembre, ma anche per discutere proprio della questione Mes. In attesa del voto in Parlamento, il centrodestra ha già chiarito che voterà contro la riforma del Meccanismo di stabilità.