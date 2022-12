Lukoil Priolo, amministrazione temporanea massimo per 24 mesi

La raffineria Lukoil di Priolo può essere oggetto di un'amministrazione temporanea per un periodo massimo di 24 mesi.

È quanto prevede la bozza del decreto "a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi", bollinata dalla Ragioneria di Stato. Secondo la norma, l'esercizio temporaneo di una società energetica che dovesse trovarsi in difficoltà per sanzioni internazionali può essere decisa entro il 30 giugno e durare 12 mesi rinnovabili per una volta. Sono inoltre due le modalità per l'amministrazione temporanea: la prima scatta su richiesta dell'impresa, mentre la seconda se c'è grave pregiudizio alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali.