Aerei, Lufthansa intende tagliare 4mila posti di lavoro entro il 2030

Il gruppo Lufthansa intende tagliare 4mila posti di lavoro nel settore amministrativo entro il 2030 "per ridurre i costi". L'azienda, con sede a Monaco, ha annunciato che i processi interni saranno digitalizzati, automatizzati e centralizzati. Le riduzioni riguardano principalmente i ruoli amministrativi, non quelli operativi, ha spiegato l'azienda: "La digitalizzazione e il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale garantiranno una maggiore efficienza in molti settori e processi". La compagnia aerea, che si confronta con costi operativi elevati, non è ancora riuscita, a differenza di altri grandi vettori europei, a riportare la capacità e la produttività ai livelli del 2019, prima della pandemia.