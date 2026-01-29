Lovaglio ancora in corsa per guidare Mps, ma resta il nodo Mediobanca

NUOVA LISTA ENTRO IL 5 MARZO

Lovaglio, indagato insieme a Caltagirone e Milleri (Delfin), resta in corsa. E trovare un candidato alternativo non sarà semplice, visto che la lista del cda dovrà essere depositata entro il 5 marzo. Il testo del regolamento, aggiunge la banca di Rocca Salimbeni, "è coerente con la migliore prassi di mercato che si registra tra gli intermediari italiani di dimensioni rilevanti" e "assicura una adeguata formalizzazione delle regole di governance garantendo massima trasparenza rispetto - come in questo caso - alle situazioni eventualmente rilevanti e consentendo a tutti gli amministratori in carica di partecipare alle decisioni del consiglio di amministrazione".