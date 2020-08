Lombardia, giunta approva "piano Marshall" da 3,5 miliardi

Il prolungamento delle linee della metropolitana M1 e M5 di Milano, la metrotranvia T2 in provincia di Bergamo e un pacchetto di opere per le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sono solo alcune delle misure inserite nel "Piano Marshall" da 3,5 miliardi di euro voluto dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per aiutare la ripresa dopo l'epidemia di Covid. Il piano ha ottenuto il via libera della giunta.