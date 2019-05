Lo Spread tra Btp e Bund tedesco torna a salire: oltre i 290 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73%. Male anche l'apertura di piazza Affari, in netto calo. Il Ftse Mib della Borsa di Milano ha avviato le contrattazioni con una flessione dell'1,19% a 19.710,21 punti.

Sulla stessa linea le Borse europee che hanno aperto in forte calo dopo le minacce di Donald Trump di imporre i dazi al Messico. Gli investitori temono l'apertura di un nuovo fronte di tensione dopo quello con la Cina. I listini risentono anche dell'andamento del prezzo del petrolio e dei dati in calo della manifattura cinese. Avviano la seduta in rosso Francoforte (-1,34%), Madrid (-1,12%) Parigi (-0,96%), Londra (-0,89%).



E' attesa poi per oggi la risposta dell'Italia alla lettera arrivata dalla Commissione Ue che chiede chiarimenti al nostro Paese sul debito pubblico indicando l'entità della deviazione dagli impegni 2018. Per l'Ue, "l'Italia non ha fatto sufficienti progressi sul debito"