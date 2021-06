Licenziamenti, accordo tra il governo e i sindacati per l'utilizzo degli ammortizzatori 

ansa

C'è l'accordo tra governo e sindacati sul superamento del blocco dei licenziamenti, che scade il 30 giugno. "Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal governo si impegnano a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori che la legislazione vigente e il dl in approvazione prevedono". E' questo il testo firmato al termine del confronto a Palazzo Chigi, e condiviso da Confindustria. Mercoledì il Cdm si riunisce per il via libera al dl ponte.