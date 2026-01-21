L’Europa non venderà i titoli di Stato Usa e Trump lo sa bene

La minaccia europea del “sell America” sui T-Bond è stata accolta con una alzata di spalle dal segretario al Tesoro Usa Scott Bessent, che a Davos ha definito la Danimarca “irrilevante”
La minaccia del “sell America” non sembra spaventare la Casa Bianca. Direttamente da Davos, il segretario al Tesoro Scott Bessent ostenta sicurezza e bullizza la Danimarca, definendo “irrilevante la quota di Treasury posseduta dai danesi, così come è irrilevante la Danimarca stessa”.
LA DISPUTA SULLA GROENLANDIA
Il tema è sempre lo stesso: la Groenlandia. Prima di decollare verso Davos, Donald Trump ha ribadito che l’isola artica deve assolutamente essere controllata dagli Stati Uniti. In ballo ci sono questioni di sicurezza nazionale (da leggere come paura che i cinesi mettano le mani sulle risorse naturali prima di loro) più importanti della stessa Nato, anche se il tycoon non ha dichiarato la volontà di uscire dall’Alleanza.
L’ARMA PREFERITA DA TRUMP: I DAZI
Tra le solite mille sfumature, l’Europa sta provando a fare quadrato intorno alla Danimarca. Francia, Regno Unito, Germania e altri Paesi europei hanno inviato alla spicciolata un manipolo di soldati in Groenlandia. E Trump l’ha presa decisamente male, ricorrendo alla sua arma preferita: i dazi. Tariffe al dieci per cento sulle merci in arrivo dai Paesi che hanno mandato soldati, che saliranno al 25% fino a quando l’offerta di acquisto degli Usa non verrà accettata. Macron ha risposto picche alle minacce di Trump, osando addirittura boicottare il Consiglio di Pace creato da Trump per Gaza. Risposta: dazi al 200% sui vini francesi.
SCONTRO USA-UE: UN FILM GIA’ VISTO?
Come in un film già visto qualche mese fa, Ursula von der Leyen è tornata a invocare fermezza da parte dell’Unione europea, parlando di possibili controdazi da 93 miliardi di euro. Poco dopo a Bruxelles è circolata la voce di una nuova “arma” nelle mani dell’Europa: la vendita in massa di titoli di Stato americani. Voce ripresa dal Financial Times, secondo il quale i Paesi Nato europei (incluso il Regno Unito) avrebbero in portafoglio 2.840 miliardi di dollari di Treasury Usa.
LE VENDITE DANESI NON PREOCCUPANO BESSENT
In effetti, martedì 20 gennaio qualcosa si è mosso e il rendimento dei T-Bond decennali è leggermente salito. Ma da qui a parlare di vendita di massa, la strada è ancora molto lunga. Tra i venditori c’è anche il fondo danese AkademikerPension, che ha fatto sapere di aver venduto 100 milioni di dollari in T-Bond. Una mossa accolta con una alzata di spalle dal segretario al Tesoro americano Scott Bessent, che dalla Svizzera ha definito “irrilevante l’investimento della Danimarca nei T-Bond” per poi alzare il tiro e definire “irrilevante la Danimarca”. A Washington, quindi, sembrano aver annusato il bluff europeo e ostentano sicurezza. Chissà se tra le nevi svizzere, come auspicato da Trump, non possa essere trovata la quadra sul circolo polare artico. Almeno sulla sezione groenlandese.