L’Europa non venderà i titoli di Stato Usa e Trump lo sa bene

LE VENDITE DANESI NON PREOCCUPANO BESSENT

In effetti, martedì 20 gennaio qualcosa si è mosso e il rendimento dei T-Bond decennali è leggermente salito. Ma da qui a parlare di vendita di massa, la strada è ancora molto lunga. Tra i venditori c’è anche il fondo danese AkademikerPension, che ha fatto sapere di aver venduto 100 milioni di dollari in T-Bond. Una mossa accolta con una alzata di spalle dal segretario al Tesoro americano Scott Bessent, che dalla Svizzera ha definito “irrilevante l’investimento della Danimarca nei T-Bond” per poi alzare il tiro e definire “irrilevante la Danimarca”. A Washington, quindi, sembrano aver annusato il bluff europeo e ostentano sicurezza. Chissà se tra le nevi svizzere, come auspicato da Trump, non possa essere trovata la quadra sul circolo polare artico. Almeno sulla sezione groenlandese.