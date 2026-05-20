Leonardo firma un contratto da 320 milioni con Abu Dhabi Ship Building per i sistemi di combattimento navali destinati alla Marina del Kuwait

Leonardo annuncia di aver siglato un contratto con Abu Dhabi Ship Building (Adsb), la divisione navale del gruppo Edge, per la fornitura di sistemi di combattimento navali di nuova generazione, destinati al programma di nuove unità navali "Al Dorra" della Marina del Kuwait. Il contratto, per un valore stimato di circa 320 milioni di euro, - spiega Leonardo - "rappresenta una tappa fondamentale nella partnership strategica con Edge e Adsb, rafforzando una collaborazione consolidata che ha già portato alla consegna di oltre 25 unità navali, a testimonianza di un comprovato track record di eccellenza e affidabilità".