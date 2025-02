Leonardo a Financialounge.com: “Il computer quantistico cambierà l’economia globale”

UNA RIVOLUZIONE PER L’ECONOMIA GLOBALE

Il computer quantistico, pur affiancandosi alle tecnologie di cui disponiamo, “segnerà una discontinuità rispetto al passato”, perché rappresenta un cambio di paradigma, come ha sottolineato Cavazzoni. “Ogni cinque anni c’è un’innovazione che cambia l’economia globale, come l’intelligenza artificiale. Così sarà con il quantum computing. Stiamo entrando in un mondo magico, con particelle che attraversano i muri, che sono qui e anche lì, che perdono la propria individualità e si fondano con altre particelle. Quando ci sarà? È come chiedere nel 2010 quando si realizzerà l’intelligenza artificiale generativa, siamo in una fase in cui si intravede la possibilità, ma fare previsioni sui tempi è velleitario”, ha aggiunto il manager di Leonardo.