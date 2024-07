Le banche legate a influencer finanziari e simili (specie se parlano ai minori) rischiano grosso

BANCHE E GRUPPI FINANZIARI STIANO ATTENTI

Comunque adesso il vaso di un settore borderline comincia a essere scoperchiato. Ora è sempre più evidente che ci sono luci, ma anche ombre. E in tutto questo ci sono banche e gruppi finanziari che sembrano aver strizzato l’occhio al sottobosco descritto, magari anche finanziando questi influencer e siti in salsa finanziaria. Beh, oggettivamente il rischio potrebbe essere grande. Esattamente come hanno rischiato e poi pagato in termini di immagine diversi dei brand che avevano investito su Chiara Ferragni e poi sono corsi a cancellare contratti. L’industria bancaria e finanziaria, per definizione sempre attenta a valutare i rischi, lo faccia anche quando sul tavolo arrivano proposte di questi sedicenti influencer finanziari e simili. La leggerezza in questi casi rischia un domani di costare cara. E soprattutto va sempre ricordato che l’educazione finanziaria, e più in generale la comunicazione finanziaria, è cosa seria, che non può essere appaltata a chi ci specula o comunque la tratta come un giochino social per ragazzi.