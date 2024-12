Lavoro, Ue: critico in Italia il divario occupazionale di genere

Il divario occupazionale di genere in Italia è "critico" secondo quanto risulta alla Commissione Ue. I vertici di Bruxelles chiariscono infatti che nel nostro Paese la differenza dell'occupazione di genere è del 19,5%, più del doppio della media Ue e "senza miglioramenti significativi nell'ultimo decennio". Si sottolinea quindi la "sfida" della bassa occupazione di donne e giovani. Sul fronte lavoro inoltre in Italia restano "importanti sfide", con un tasso di occupazione che, pur avendo raggiunto il record del 66,3% nel 2023, resta comunque "ancora 9 punti percentuali sotto la media Ue". L'Italia è però tra i "migliori performer" nel divario occupazione per quanto riguarda la disabilità.