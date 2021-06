Lavoro, Tridico: "Quasi un milione di persone nel settore della gig-economy"

Ansa

In seguito alle ispezioni dell'Inps, "è emersa una realtà di circa 65mila rider, in un panorama complessivo di quasi un milione di lavoratori della gig-economy", cioè il modello basato su un lavoro occasionale e a chiamata. Lo ha riferito il presidente dell'Istituto di previdenza sociale, Pasquale Tridico, secondo cui per questi lavoratori serve una "piattaforma web", in collaborazione con l'Inail, per poter offrire "maggiori tutele".