Lavoro, Orlando: "Cominciare a ragionare su forme di riduzione dell'orario"

"Penso che - spiega il ministro - se il sapere diventa tutt'uno con il lavoro, perché in questa direzione stiamo andando, a un lavoratore non si chiede più solo di effettuare una prestazione ma contemporaneamente di aggiornare costantemente nel corso di tutta la vita le proprie competenze, allora il tema di come si coniugano queste due attività diventa fondamentale".

"Altri paesi - aggiunge Orlando - si stanno muovendo in questa direzione, io non vedo un quadro politico che consenta un approccio organico su questo tema, lo dico con franchezza per le modalità in cui funziona questa maggioranza, però penso che quello strumento che abbiamo già messo in campo che è il fondo 'Nuove competenze' può essere uno strumento attraverso il quale realizzare alcune forme di sperimentazione".

