Lavoro, Orlando: blocco licenziamenti fino al 31/10 per tessile

Ansa

Per il comparto tessile-calzaturiero, uno dei "più colpiti dalla crisi", è in arrivo "un'ulteriore proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziare". Prevista anche "l'erogazione di ulteriori settimane di cassa Covid". Lo dice il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. "Assicuriamo ulteriori 13 settimane di cassa straordinaria per le imprese che non hanno a disposizione strumenti di integrazione salariale", aggiunge.